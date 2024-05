. Non è più nemmeno un discorso legato al numero di occasioni, expected goals, sfortuna, pali e traverse. È un discorso molto più semplice, legato a un concetto generale:, giocando alla pari contro una Salernitana retrocessa da mesi e rischiando di perdere sia prima di trovare il pari, sia dopo averlo trovato.Un caos per nulla produttivo, un'incapacità assoluta nel far prevalere la maggiore qualità, la maggiore esperienza, ma soprattutto le motivazioni.Il leit-motiv è stato questo per tutta la durata della gara, recupero incluso quando la Salernitana, non paga del pari strappato allo "Stadium" è andata ad un passo dalla vittoria.