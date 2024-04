Sacchi, la differenza tra Thiago Motta e Allegri

Le parole di Arrigo, intervenuto a Roma dopo la presentazione del suo libro "Il realista visionario".THIAGO MOTTA EREDE DI ALLEGRI - "Allegri è un tattico, Thiago è uno stratega - riporta tmw -. Sono diversi".ZIRKZEE - "E' interessante... Non so se sia un attaccante o una mezza punta, ma di certo è interessante. Il Bologna sta giocando un buon calcio".SIMONE INZAGHI - "Sta cambiando, è sempre stato un bravo ragazzo e questo conta. Oggi uno si diverte a veder giocare l'Inter, ha sbagliato solo una volta e ha pagato subito ma sta facendo molto bene. Lo stratega è quello che ha un progetto e sa come arrivarci, il tattico è quello che aspetta l'errore dell'avversario".PIOLI - "Cerca di essere uno stratega, sta lavorando per questo ma non è che in 3 giorni puoi cambiare. Gli allenatori devono imparare a scegliere loro i giocatori. Se tu sei un direttore d'orchestra, hai bisogno di un pianista e ti portano un batterista non vai avanti... Non ti devi fidare".LA SUA ESPERIENZA - "Ho avuto la fortuna di trovare sempre dei presidenti che mi seguivano e mi aiutavano, il club viene prima della squadra e la squadra viene sempre prima del singolo. Mi è andata bene".