Allenatore Juventus, ipotesi De Zerbi?

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Thiago Motta è il grande favorito ma secondo Sandro Sabatini ci potrebbe essere anche un'altra soluzione. "Thiago Motta e Giuntoli si sono incontrati a febbraio. In questo incontro Giuntoli ha espresso a Thiago Motta l'intenzione di portarlo alla Juve. Il tecnico con grande correttezza non ha più detto niente, nè all'uno ne all'altro"."Thiago Motta è il favorito ma un po' meno, perché di De Zerbi si è detto che aveva l'opportunità di allenare il Bayern Monaco ma il club tedesco non prenderà giocatori italiani. Attenzione a De Zerbi per la Juve. A febbraio le ipotesi prese in considerazioni da Giuntoli erano tre: Fonseca, Thiago Motta e De Zerbi. Quest'ultimo è un ipotesi che con il passare delle ore può prendere sempre più consistenza". Questo quanto riferito da Sabatini sul suo canale Youtube.