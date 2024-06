Sandroha commentato la prestazione dell'Italia a calciomercato.com con un focus su due giocatori della Juventus: Federicoe Nicolò. Ecco le sue dichiarazioni: "Chiesa non è Sinner. E sinceramente, non ci va neanche vicino. A novembre scorso, Spalletti aveva azzardato il paragone, sullo slancio della doppietta segnata dal buon Federico contro la Macedonia del Nord. Il diretto interessato si era schernito: "Devo ancora migliorare". Imputato di non saper valorizzare il talento azzurro come fosse un ciuffo color carota, Allegri - al solito - si era difeso. Con ironia aveva buttato, anziché il pallone in corner, la pallina di là dalla rete: "Chiesa gioca a tennis?". Come dire tutto e nulla. Oppure: parliamo di altro.Parliamone, invece. Perché nel giorno in cui Sinner diventa numero uno al mondo, Chiesa offre una prestazione da Top 100 d'Europa. Non di più. Jannick è un mostro di regolarità e serenità. Chiesa è alterno, scostante e anche un po' ombroso. Poi c'è il talento, certo. Quello del tennista sembra imparagonabile a nessun giocatore dell'Italia di Spalletti. Chiesa è un jolly. Quando va bene, pesca una, due, anche tre giocate magiche. E possono diventare uno, due, persino tre gol o assist a partita. Quando invece il jolly si nasconde nel mazzo di carte, Chiesa manda tutto all'aria. Si spera che all'Europeo il "ragazzo" (ormai quasi ventisettenne) aggiunga alle sue prestazioni quella regolarità che non ha mai avuto. Non è questione di ruolo: che sia ala nel tridente o seconda punta, Federico Chiesa parte sempre dallo stesso giardinetto e tenta sempre le stesse cose. A volte gli riescono. Altre no. Ed è questa la differenza. Non l'allenatore e nemmeno i compagni, con cui ha pochissimi scambi e connessioni. La sua partita assomiglia alla sfida diretta contro un unico avversario. Però lui non è Sinner. E il calcio non è il tennis "uno contro uno"".E ancora: "Meglio stoppare critiche e paragoni, altrimenti si fa buio a Coverciano. Al debutto europeo contro l'Albania sarà un'altra storia e poi si vedrà. Anche perché si intravede un raggio di sole, almeno a centrocampo. Lì dove Fagioli non è Calhanoglu, ma almeno un po' si avvicina".