Sandro Sabatini ha parlato della Juventus e degli obiettivi stagionali, soprattutto in risposta a chi durante la trasmissione Pressing criticava Allegri per aver portato in tre anni solo una finale di Coppa Italia: "Non si può giudicare una squadra solo per il nome, per la maglia che indossa, il calcio è un po' più complesso. E non si può pensare che arrivi lo scudetto solo e soltanto per un apporto esclusivo dell'allenatore", le parole del giornalista. Secondo Sabatini quindi, nei risultati non ottimali della Juventus in questi anni, c'è da considerare la qualità della rosa, che non è come quella del passato.