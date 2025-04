Rugani torna alla Juventus? Come è andata la sua stagione all’Ajax

BRUNO FAHY

La Juventus si prepara a vivere un’estate di cambiamenti, con una rosa destinata a mutare sensibilmente tra saluti e ritorni. In questo contesto, prende forma anche il ritorno di alcune facce note, tra cui quella di Daniele. Il difensore centrale, reduce da una stagione in prestito, potrebbe rientrare alla base e vestire nuovamente la maglia bianconera in vista di un inedito appuntamento: il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il torneo internazionale rappresenta una novità assoluta per lae offre l’occasione di valutare anche elementi in prestito, come Rugani. Proprio il suo nome è tornato d’attualità e a questo si aggiungono le parole del suo agente, Davide, che a calciomercato.it ha dichiarato:

“Daniele ha confermato anche in Olanda la propria capacità di mantenere un rendimento alto. La Juventus sa bene cosa può offrire, anche in termini di esperienza. Ha ancora 30 anni e può garantire affidabilità per almeno altri cinque anni. Se Tudor dovesse restare, ne sarei contento personalmente”.Ma perché Rugani ha lasciato la Juventus? La sua partenza è stata dettata da una scelta tecnica. Thiago Motta, nel suo progetto sportivo, non trovava spazio per il difensore, ritenendolo poco funzionale al tipo di gioco proposto, soprattutto per la costruzione dal basso. Un’esclusione che ha spinto il giocatore a cercare minutaggio e continuità altrove, trovando una nuova occasione in Olanda.All’Ajax, Rugani ha vissuto una stagione positiva, seppur non da protagonista fisso. L’allenatore Farioli lo ha impiegato a intermittenza, ma il centrale ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Un atteggiamento professionale e una solidità difensiva che non sono passati inosservati alla Juventus.Ora, con il Mondiale per Club all’orizzonte e una rosa in via di definizione, il ritorno di Rugani potrebbe rappresentare una risorsa utile. La sua esperienza, la conoscenza dell’ambiente bianconero e la capacità di farsi trovare pronto nelle rotazioni, fanno di lui un candidato credibile per affrontare la nuova avventura internazionale. E chissà, magari per giocarsi un’ulteriore chance anche nella Juventus che ripartirà nella prossima stagione.