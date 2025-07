Juventus, occasione Rongier: è un 'pupillo' di Tudor, il suo profilo

Getty Images

Granit Xhaka, Yves Bissouma, André e poi il sogno Sandro Tonali, ai limiti dell'utopia. Sono i nomi che, in questo momento, occupano il taccuino di Damien Comolli alla voce "possibili sostituti di Douglas Luiz" , nell'ottica appunto di dover rimpiazzare il centrocampista brasiliano che è già destinato a dire addio alladopo una sola, tormentata stagione, nella quale non si è nemmeno avvicinato alla soglia dei mille minuti in campo. Alla Continassa sono in corso valutazioni, per quanto la mediana non sembri ad oggi una priorità tra i tanti fronti di mercato aperti, a cominciare da quelli riguardanti Francisco Conceicao e Jadon Sancho

Juventus, offerto Rongier

Chi è Valentin Rongier

Le caratteristiche tecniche

Punti di forza e di debolezza

Quanto costa e quando scade il suo contratto

La dirigenza bianconera, però, è nel pieno della propria operatività, con gli occhi aperti per cogliere possibili occasioni, una delle quali porterebbe dritta al(club che tra l'altro è a un passo da Timothy Weah). Stando a quanto emerso nelle scorse ore, infatti, alla Juventus è stato offerto, centrocampista francese classe 1994 che - un po' come Leonardo Balerdi, difensore a sua volta accostato ai bianconeri - era un vero e proprio pupillo di Igor Tudor ai tempi della sua esperienza sulla panchina dell'OM. Posto che al momento, come detto, Comolli e colleghi hanno altre priorità, andiamo a conoscere meglio questo profilo che nei prossimi giorni potrebbe diventare una pista più concreta per la Juve.Nato il 7 dicembre 1994 a Macon, Rongier ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio nel, dove è rimasto per ben diciotto anni a cominciare da quando era appena un bambino, sbocciando definitivamente con la Seconda squadra e mettendosi in mostra per la sua visione di gioco e la sua capacità di dominare il centrocampo. Nel 2019, poi, il trasferimento al Marsiglia (per 13 milioni di euro), dove è diventato il cuore pulsante della mediana e anche il capitano.Rongier, che ha dichiarato di ispirarsi all'italiano Marco Verratti, è un centrocampista centrale che agisce principalmente da regista, fungendo da vero e proprio cervello della squadra. All'occorrenza, può essere schierato anche qualche metro più avanti, nel ruolo di trequartista che ha ricoperto di tanto in tanto in carriera. Dotato di un ottimo controllo di palla, è particolarmente abile sia a liberarsi dalle marcature con dribbling rapidi, sia a sorprendere la difesa avversaria giocando il pallone di prima. Questa sua capacità è favorita anche da una buona padronanza del piede debole (il sinistro).Tra le sue doti spicca anche una notevole tecnica balistica, che gli permette di rendersi pericoloso con conclusioni potenti dalla lunga distanza. Sul piano del palleggio, è efficace sia nei passaggi corti che nei lanci lunghi, dimostrando una grande visione di gioco. Rongier risulta prezioso anche in fase difensiva: è forte (ma comunque tendenzialmente pulito) nei contrasti e si fa valere in marcatura, spesso occupandosi della seconda punta o del trequartista avversario. Qualche punto debole? La sua struttura fisica non gli consente di competere al meglio contro avversari più imponenti, inoltre non è particolarmente rapido sul lungo, pur essendo abbastanza agile, e non eccelle nei calci piazzati.Rongier potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato, in quanto al momento il valore del suo cartellino si aggira "solo" intorno ai 10 milioni di euro. Il suo contratto con il Marsiglia, inoltre, è in scadenza tra appena un anno, il 30 giugno 2026 (l'ultimo prolungamento risale al settembre del 2022).Detto ciò, resta ora da capire se per la Juventus rimarrà solo una suggestione oppure se la possibile pista potrà essere approfondita, arrivando a consegnare a Tudor un giocatore di esperienza, che conosce molto bene e che dunque saprebbe sicuramente sfruttare al meglio a seconda delle esigenze della squadra bianconera.





