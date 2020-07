Cristiano Ronaldo punta il trono di capocannoniere in Serie A ma pure nella storia della Juve. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il portoghese "ha raggiunto quota 30 per la prima volta in Italia (l’anno scorso si era fermato a 28) e stasera ripartirà alla caccia di altri primati personali. Per esempio il titolo di capocannoniere: Immobile ora è solo a tre lunghezze di distanza (29 contro 26), per i bookmaker resta ancora il favorito ma la quota di Ronaldo è scesa da 4.75 (due turni fa) a 3. Progetto ancora più ambizioso, agganciare Felice Borel, che con 31 reti nella stagione 1933-34 (in 28 gare) detiene il primato di marcature realizzate in un unico campionato da uno juventino".