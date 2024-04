Caso Ronaldo: cosa succede per la Juve

Entro una settimana Cristiano Giuntoli potrebbe avere"in più" da spendere sul mercato. Come racconta Tuttosport, infatti, è attesa a breve la decisione sulla controversia legale trae la, legata alla famosa cifra non versata per la secondadella stagione 2020-21, quella della pandemia, che il giocatore ritiene gli sia dovuta mentre il club considera una richiesta infondata, al punto da non ritenere necessario nemmeno accantonare un fondo rischio a bilancio. Anche per questo motivo, appunto, il verdetto potrebbe incidere sui conti bianconeri: se il collegio giudicasse la richiesta illegittima resterebbe lo status quo, altrimenti la società dovrebbe sborsare quella cifra che invece farebbe tanto comodo al dt in vista del mercato.Come ricorda il quotidiano, uno dei punti forzi per neutralizzare la pretesa del fuoriclasse è la liberatoria firmata per andare al, che dovrebbe aver "sollevato" qualsiasi potenziale pendenza in essere. Come scritto nella relazione semestrale, il club ha la convinzione che le richieste del portoghese - i cui legali hanno deciso di rivolgersi alla giustizia sportiva nella forma del Collegio arbitrale avviando ben due provvedimenti diversi - siano infondate, "anche con il supporto dei propri consulenti e dell'esito degli approfondimenti compiuti". Il Collegio emetterà la sentenza il prossimo, ma la decisione è attesa già a breve.