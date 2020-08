1









Vacanze e mercato. L'estate di Cristiano Ronaldo va avanti tra i tuffi dal suo yacht e le voci di mercato rispedite al mittente dal suo entourage che ieri ad As ha negato che il portoghese della Juve voglia andarsene da Torino. E anche la volontà dei bianconeri è quella di trattenere CR7. L'edizione odierna di Tuttosport conferma che Ronaldo resterà alla Juve almeno per un'altra stagione.



PIRLO - "Dicono che CR7 sia stato uno dei primi a sapere della scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo dopo l'esonero di Maurizio Sarri - si legge -. Una scelta, sempre secondo indiscrezioni piuttosto attendibili, che CR7 avrebbe approvato con entusiasmo". Non risultano intenzioni di lasciare la Juve ma solo una pressante richiesta di avere più giocatori di qualità nella prossima stagione, per riprovare l'assalto alla Champions League.