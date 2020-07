Juve ko a Cagliari, una partita "in linea con le ultime", scrive Repubblica.it, con la Juve che "non è nemmeno riuscita a dare una mano a Ronaldo nella caccia a Immobile, ormai quasi vana: per il secondo anno consecutivo il sommo Cristiano dovrà mettersi in coda a un bomber italiano (un anno fa fu Quagliarella). Ieri l'unico scopo era farlo segnare e lui ha tirato sempre (10 volte, 2 in porta), ha sprecato due punizioni centrando la barriera e nella ripresa ha dato l'impressione di crollare fisicamente. Ha bisogno di una pausa". E con ogni probabilità Sarri lo terrà a riposo contro la Roma nell'ultima partita di campionato.