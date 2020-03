Cristiano Ronaldo è in isolamento a Madeira, come scrive Repubblica.it, l'attaccante portoghese è "il giocatore più invidiato della serie A, ma in questo momento non per la sua bravura, per il suo stipendio o per la sua bacheca di trofei. Lo è perché è l'unico che sta passando la quarantena (la Juventus è in isolamento volontario da martedì, quando Rugani è stato scoperto positivo al coronavirus) in una regione in cui il Covid-19 non è ancora arrivato: sull'isola di Madeira".