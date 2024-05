Ronaldo, Dybala, Bonucci e non solo: le cessioni firmate Allegri

Se è vero che il mercato è stato uno dei fattori che hanno complicato il rapporto tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, con il tecnico che avrebbe voluto incidere maggiormente sulle scelte della dirigenza, in passato, l'allenatore ha avuto il suo "peso" nelle scelte di questo tipo. Soprattutto per quanto riguarda le cessioni o i mancati rinnovi. Alcune operazioni in particolare hanno fatto discutere molto, i tifosi e in generale l'ambiente bianconero.Per quanto da sempre la "gestione dello spogliatoio" sia considerato uno dei punti di forza di Allegri, non sono mancati i problemi nel rapporto con alcuni giocatori e tra questi ci sono stati anche campioni. "Problemi", calcistici in alcuni casi, più caratteriali in altri, che hanno poi portato anche a degli addii. L'ultimo caso, quello più emblematico di tutti, è rappresentato da Leonardo Bonucci, con cui già nella primo ciclo di Allegri a Torino c'erano stati dei dissapori.