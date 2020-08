1









Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo ha dato l'ok all'arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. L'attaccante bosniaco sarebbe una spalla perfetta per CR7. Juve e Roma, che sono in ottimi rapporti, stanno trattando il bomber ex Manchester City che arriverebbe per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. "Cristiano Ronaldo sembra abbia dato il suo gradimento all'ingaggio del bosniaco - si legge - che pure non ha più uno sponsor d'eccezione come Miralem Pjanic, già volato a Barcellona. Continui i contatti tra la Juve e l'agente Silvano Martina, ora Dzeko sembra essersi convinto a tentare un ultimo giro di giostra per provare a vincere tutto".