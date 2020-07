Cristiano Ronaldo festeggia sui social la vittoria contro la Lazio, arrivata grazie ad una sua doppietta: "A very important victory! We’re almost there guys! Let’s go", scrive il campione portoghese su Instagram. Tradotto: "Una vittoria molto importante! Ci siamo quasi ragazzi! Andiamo". CR7 ha toccato quota 50 gol segnati in Serie A e Liga, unico a riuscirci nella storia, ora è in testa alla classifica marcatori di questa stagione assieme a Ciro Immobile e punta Robert Lewandowski, lontano tre gol in testa alla classifica della Scarpa d'Oro.