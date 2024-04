Juventus, il caso Ronaldo influisce sul futuro di Allegri?

. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come tra oggi e martedì Massimilianoavrà la concreta occasione di raddrizzare una stagione che si è inaspettatamente complicata: questa sera, battendo il, lasi metterebbe infatti in tasca più di mezzo pass per la prossima, mentre a inizio settimana potrà conquistare ai danni dellail definitivo accesso alla finale di, con la possibilità di riportare a Torino almeno un trofeo. Come scrive il quotidiano, a Torino lo si ripete da diverso tempo: con Allegri ci si siederà a parlare al termine della stagione o a obiettivo raggiunto, ma nel frattempo è successo un fatto che, seppur in maniera marginale, potrebbe rasserenare ulteriormente il suo orizzonte.La Juventus dovrà infatti corrispondere quasi 10 milioni di euro aper il caso stipendi, una cifra non mostruosa ma comunque significativa per ridurre ancora di più il budget per il mercato. Rinunciare ad Allegri e al suo staff per una stagione significherebbe gettare dalla finestra quasi 20 milioni di euro, a cui se ne dovrebbero aggiungere circa 8 per il suo sostituto e i collaboratori. Un aspetto da tenere presente, nelle riflessioni che prenderanno corpo a breve.