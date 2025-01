Chi è Ronald Araujo

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Araujo con il Barcellona?

Il mercato della Juventus deve passare inevitabilmente dal reparto difensivo. I bianconeri hanno sofferto molto in questi mesi senza, che rimarranno fuori per tutta la stagione per i gravi infortuni al crociato. Proprio per questo la priorità per Cristiano Giuntoli rimane trovare almeno un difensore, considerando anche la situazione di, ormai in uscita. Uno dei nomi emersi negli ultimi giorni è quello di, difensore del Barcellona.Difensore centrale clase 1999, Araujo è stato promosso dal Barcellona B ormai da 4 anni dopo due stagioni nella Serie B spagnola. Con i blaugrana ha raccolto in tuttotra tutte le competizioni, segnando 8 gol e fornendo 8 assist. Il difensore uruguaiano ha anche vinto tre trofei, mettendo in bacheca un campionato, una supercoppa e una coppa di Spagna. Questa stagione è iniziata con diverse complicazioni, infatti Araujo si è infortunato al bicipite femorale in Copa America e ha saltato. Il difensore è rientrato da poco, giocando proprio due giorni fa il primo match stagionale in Coppa del Re contro il(fornendo un assist).Araujo è un difensore centrale uruguaiano di piede destro. Il suo profilo interessa alla Juve perché è un giocatore di spessore internazionale, avendo giocato già per. Come anticipato, ha giocato solo una partita dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi.Ronald Araujo guadagna 3,4 milioni netti a stagione e il suo contratto con il Barcellona scade il 30 giugno 2026.





