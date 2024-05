LaWomen per l'ultima gara stagionale a Biella ospita la Roma già aritmeticamente campionessa d'Italia. Bianconere che si impongono per 3-1 grazie alla doppietta di Sofia. Le nostre pagelle:La traversa la salva ma nel primo tempo è brava in chiusura su Viens. In controllo.Il duello con Viens non è semplice, non sempre lo vince ma non si fa mandare in confusione.Torna titolare dopo l'infortunio che aveva fatto preoccupare tutti rimediato contro l'Inter. Ad un quarto d'ora dalla fine salva il risultato con un intervento perfetto in scivolata.Sufficiente, Haavi non è avversaria semplice ma non si fa sorprendere.Assist per Cantore che sblocca la gara, nient altro da segnalare. Uscita dalla gara dopo sei minuti. Dal 79'S.V.La traversa ancora trema, conclusione perfetta. Detta ritmi, importante. Dal 64'6,5 chiude i conti della garaQuella chiusura su Giacinti all'ora di gioco è perfetta. Alterna giocate di grande qualità a qualche sbavatura, nel complesso una buona gara.Abbraccia una piccola tifosa mentre rientra negli spogliatoi dopo il riscaldamento e scalda i cuori, ma in campo non ha la concentrazione giusta.Rispetto alla scorsa gara in cui ha provato questo nuovo ruolo è meno incisiva in avanti.In questo 3-5-2 si trova decisamente bene, lo dimostrano i numeri. Incanta, quel coast to coast è da vedere e rivedere. Esce con una standing ovation dello stadio di Biella decisamente meritata, è la sua gara. Dal 79'S.V.Incita le compagne dopo il vantaggio firmato Cantore con un: "brave raga continuiamo così", come sempre protagonista di grande lavoro sporco. Dal 64'6 spreca subito una grande occasione ma poi si riscatta sul finaleLa Roma non è mai avversaria facile, ma questo nuovo 3-5-2 sembra funzionare e mettere in luce le caratteristiche di alcune giocatrici.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.