Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Juventus - Roma in diretta su NOW

GUARDALA SU NOW

JUVENTUS-ROMA: FORMAZIONI, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Le probabili formazioni

DOVE SARÀ POSSIBILE SEGUIRE JUVENTUS-ROMA

QUANTO COSTA E COME ABBONARSI

si giocherà domenica 1 settembre 2024 e sarà disponibile su. Dopo aver aperto la propria stagione contro Como e Verona, i bianconeri guidati dal nuovo allenatore Thiago Motta, che ha sostituito in estate Massimiliano Allegri, sono chiamati ad affrontare il primo grande big match di questo inizio di stagione: all'Allianz Stadium arriva la Roma di Daniele De Rossi per dare vita ad una delle grandi classiche del calcio italiano.La Juventus si affida a Dusan Vlahovic come unica punta, supportato dal trio sulla trequarti composto da Yildiz, Douglas Luiz e Weah. I giallorossi, dal canto loro, rispondono con i due grandi ex Dybala e Soulé che agiranno a sostegno del nuovo riferimento avanzato Dovbyk, arrivato in estate dal Girona.Juventus-Roma si potrà seguire in streaming suche nella stagione 2024/25 avrà la possibilità di trasmettere tre partite a giornata per un totale di 114 match a stagione. Rispetto allo scorso campionato si è concretizzata una situazione di pick migliorativi, grazie a cui NOW potrà trasmettere 30 delle migliori 76 partite della Serie A, in tre serate: la partita delle 20.45 del sabato, delle 18 della domenica e delle 20.45 del lunedì. NOW si è assicurata anche la possibilità di trasmettere 4 top match che saranno Juventus-Roma alla terza giornata, Inter- Juventus alla nona, Juventus-Torino alla dodicesima e Milan-Inter alla ventitreesima.NOW metterà a disposizione del pubblico anche la qualità dell'informazione targata Sky Sport, con la copertura live dei pre e post partita, interviste ai protagonisti, inviati su tutti i campi, gli autorevoli commenti della grande squadra dei talent Sky Sport in studio, le videoanalisi allo Sky Sport Tech e gli highlights di tutte le 10 sfide di ogni giornata di Serie A. Potrai inoltre rimanere costantemente aggiornato con l'informazione di Sky Sport 24, tra le ultimissime notizie live e i servizi degli inviati dai campi di allenamento. Ampio spazio anche alle Produzioni Originali targate Sky Sport, con le grandi interviste e il racconto dei protagonisti dello sport.





Per seguire la Serie A su NOW sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento al Pass Sport. Una volta scaricata l'app di NOW su smart tv compatibile o su altri dispositivi come pc, smartphone e tablet, si potrà acquistare il pacchetto al quale accedere dopo aver creato un proprio account e inserito le proprie credenziali. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 14,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 24,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, inoltre, potrai anche seguire tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League anche grazie a Diretta Gol, la Premier League e la Bundesliga in esclusiva streaming e tutte la gare di Formula 1 e MotoGP, oltre al grande Tennis, con i tornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis.





L'OFFERTA DI NOW



Oltre al Pass Sport, l'offerta di NOW comprende anche il Pass Cinema e il Pass Entertainment. Il Pass Entertainment si può acquistare singolarmente a 8,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, oppure a 6,99 euro mensili se si decide di sottoscrivere un abbonamento della durata di 12 mesi. Il Pass Entertainment può essere acquistato anche in accoppiata con il Pass Cinema a 11,99 euro al mese con rinnovo automatico e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, oppure a 9,99 euro mensili se si sceglie l'offerta valevole per 12 mesi, la quale appunto vi permetterà di pagare 12 mensilità al prezzo di 10.