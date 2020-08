Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere convocato per la partita di questa sera contro la Roma. Tuttosport conferma quanto anticipato nella serata di ieri da Ilbianconero.com, ovvero che CR7 sarà fuori dalla sfida contro i giallorossi. Secondo il quotidiano, il portoghese resterà fuori anche dalla lista dei convocati. La scelta definitiva in tarda mattinata, dopo l'allenamento di rifinitura alla Continassa. Al termine Sarri diramerà la lista dei convocati, salvo sorprese, Ronaldo non ci sarà.