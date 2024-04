Juventus-Roma Primavera, diretta testuale

95' - Termina 3-3 la sfida tra Juventus e Roma . Match davvero spettacolare con 6 gol. Punto importante per i bianconeri

92' - Restano a terra Scienza e Cherubini dopo un brutto scontro

89' - Montero inserisce Boufandar per uno stanco Ripani

84' - Ribalta la Juventus! Mancini disegna un bellissimo gol e trova l'angolino alto. Primo gol con la Primavera in questa stagione

68' - Scienza e Savio dentro per Crapisto e Turco, altri cambi per Montero

63' - Per Florea si tratta della prima rete in questa stagione

si tratta della prima rete in questa stagione 62' - Rientra in gara la Juventus . Mancini stacca di testa, ottima parata di Marin . Sulla ribattuta arriva Florea , è1-2!

57' - dentro Finocchiaro e Florea, fuori Grosso e Owusu

53' - Espulso un membro dello staff della Juventus

50' - Gol della Roma, raddoppia Romano sull'ottima sponda di Pisilli, lasciato solo dalla difesa bianconera

45' - Riparte la sfida, nessun cambio da ambo le parti

46' - Si chiude la prima frazione, giallorossi meritatamente in vantaggio

46' - Bella iniziativa di Ripani, che entra in area di rigore e dalla sinistra serve un bel pallone. Arriva Turco che però sbaglia totalmente

37' - Bassino ferma una ripartenza della Roma, giallo per il difensore. Diffidato, salterà la sfida contro l'Atalanta

27' - Bell'azione della Roma, Pisilli coglie la traversa all'interno dell'area di rigore

22' - Vantaggio Roma. Cherubini calcia in porta, Vinarcik respinge. Sulla ribattuta arriva Keramitis, che sigla il vantaggio

19' - Ottimo corner di Ripani, lo schema porta al tiro Grosso, conclusione a lato non di molto

, ma nessun pericolo corso dalla 1' - Inizia la sfida

13.00 - Minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia nella centrale idroelettrica di Bargi

Juventus-Roma Primavera, formazioni ufficiali

Vinarcik

Ripani

Turco

Pagnucco

Grosso

Bassino

Owusu

Crapisto

Gil

Montero

Benia

Mancini

Marin

Golic

Cherubini

Pisilli

Pagano

Keramitis

Jan Oliveras

Mannini

Marazzotti

Alessio

Romano

La classifica delle due squadre

Torna il campionato Primavera 1 e in questa giornata la Juventus di Paolo Montero è chiamata al riscatto dopo la cocente e pesante sconfitta patita nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna (0-3).JuventusRomaI bianconeri occupano la tredicesima posizione in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte.Gli ospiti capitolini invece occupano la seconda posizione in classifica con 53 punti, arrivati grazie a 16 vittorie e 5 pareggi. Sette le sconfitte.