Punto importante per Montero, con la Juventus che torna a muovere la propria classifica. Nel finale i bianconeri assaporano anche la vittoria, ma l'ennesimo errore difensivo spegne i sogni di gloria dei bianconeri.: raccoglie il pallone per tre volte. Sul secondo e sul terzo gol poteva fare poco, ma sul primo non è esente da colpe perchè respinge corto il tiro di Cherubini: balla come tutta la retroguardia, non è sempre puntuale: spende un cartellino giallo per impedire una ripartenza della Roma, anche lui balla come i compagni di reparto. Salta l'Atalantaanche lui va in difficoltà, partecipa in negativo al raddoppio della Roma nel mal posizionamento della retroguardianel primo tempo è il più pericoloso e solo un grande intervento di Marin gli impedisce di segnare. Ci mette molta verve. Esce nella ripresa: a differenza dei suoi compagni subentrati non riesce a dare nessuna scossa: Non riesce a fare la differenza, Montero lo fa uscire e la scelta gli dà ragioneentra subito in partita trovando la prima rete stagionale e avviando la rimonta. Bravissimo sulla respinta di Marin, gol da opportunista puro: amministra bene la palla, ma a volte perde qualche pallone. Nella ripresa è stanco e Montero decide di farlo uscire allo scadere.: poco tempo per mettersi in mostramotorino sulla fascia e crossa anche bene. Suo il pallone che avvia la rimonta bianconera: non si fa notare per qualche giocata, sembra un pesce fuor d'acquaIngresso determinante, quando ha la palla tra i piedi sembra sempre poter fare qualcosa. Trova il pareggio grazie ad una deviazione fortunosa e la quinta rete stagionale, ma è determinante: si fa notare con una conclusione su sviluppo di corner, poi perde la bussola: subito attivo, entra anche lui nella prima rete della Juventus. Apparecchia poi l'assist per il gol del 2-2 firmato Scienza. Ingresso decisivo, le doti tecniche sono evidenti: Nel primo tempo lotta da solo contro la difesa dei giallorossi venendo però sommerso. Nella ripresa coglie un palo, poi però mette in difficoltà Marin col il colpo di testa da cui nasce il gol di Florea. Tiene palle e fa salire la squadra, il terzo gol porta la sua firma ed è di grandissima fattura. Torna a sorridere dopo una stagione complicatanel primo tempo la squadra è in balia degli avversari. Nella ripresa i cambi sono decisivi per tornare a smuovere la classifica. La fase difensiva però va registrata e migliorata