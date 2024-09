Juventus-Roma, la reazione dello Stadium all'ingresso di Dybala

È da poco passata un'ora di gioco all'Allianz Stadium di Torino quando il tecnico giallorosso Daniele De Rossi decide di mandare in campo un grande ex della Juventus: Paulo. Uno che ha scritto una bella pagina della storia della Juventus, salvo poi lasciarla per trasferirsi alla Roma, ma la vicenda è ormai nota.Al momento del suo ingresso in campo però lo Stadium lo ha accolto con degli applausi da parte del pubblico.