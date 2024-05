Allegri-Paredes, il litigio di Pasquetta

Allegri-Paredes, le parole del tecnico

Paredes Juve, i numeri

Presenze: 35

Minuti: 1.548’

Gol: 1

Assist: 1

Ammonizioni: 9

Nessuna sorpresa. Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Juventus , Massimilianoha parlato degli ex della sfida e tra questi c'è Leandro: "L'anno scorso non ha fatto bene, ma non si discute il valore del giocatore. Magari in un ambiente fanno bene, cambiano ambiente e fanno meglio.".Nessuna sorpresa che Allegri abbia parole di stima per il centrocampista argentino: d'altronde fu lui a sponsorizzarne l'acquisto l'anno scorso. L'intenzione, infatti, era quella di mettere davanti alla difesa un calciatore d'esperienza, capace di far girare la squadra e allo stesso tempo lottare e fare da schermo. Non funzionò: questione di aspettative, di ambiente – come dice anche Allegri -, di incastri non riusciti. Tant'è che, ad un certo punto della stagione, il tecnico livornese decise di puntare sul debuttanteal posto proprio diLa continua esclusione dalla lista dei titolari fece infuriare Leandro. Nell'aprile scorso, infatti, le cronache raccontarono di un litigio tra i due alla Continassa. Così acceso che la famiglia dell'argentino non partecipò al pranzo di Pasquetta organizzato all'interno del centro sportivo bianconero.Dopo il litigio, Massimilianoin conferenza disse: "Sono contento della sua reazione, vuol dire che ci tiene. Leandro ha giocato molto all'inizio, poi ha avuto delle difficoltà. Capisco che un giocatore che gioca meno possa avere un momento di nervosismo, l'importante è che tutti siano concentrati su queste ultime gare della stagione".In seguito, il centrocampista argentino si scusò con l'allenatore e rientrò regolarmente in gruppo.I numeri di Leandro Paredes nella sua stagione alla Juventus: