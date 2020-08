6







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Roma in vantaggio per 2-1 sulla Juventus al termine dei primi 45 minuti all'Allianz Stadium. I bianconeri trovano subito il vantaggio con Gonzalo Higuain che approfitta di una bella azione da corner e del passaggio di Adrien Rabiot. Ritmi bassi, in tribuna Ronaldo e Dybala se la ridono l'uno accanto all'altro. Sarri fuma e prende appunti poco distante da loro. Al 23' pareggio di Kalinic, ancora sugli sviluppi di un corner, il croato anticipa Daniele Rugani, colpevolmente distratto. Nel finale di primo tempo fallo di Danilo su Calafiori in piena area: rigore (dubbio) realizzato da Perotti. Nella ripresa i giallorossi trovano il gol del 3-1 ancora con Perotti su grande azione di Zaniolo. Poi c'è tempo per la premiazione.



Questi i voti di Juve-Roma