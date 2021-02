Juventus e Roma si affrontano all'Allianz Stadium per la seconda giornata di ritorno di Serie A. Una sfida cruciale per la squadra allenata da Pirlo, che in caso di vittoria supererebbe proprio i giallorossi al terzo posto in classifica. Per una sfida così delicata è stato chiamato a dirigere un arbitro di prestigio: Daniele Orsato, coadiuvato dai guardalinee Filippo Meli e Valentino Fiorito, con Gianpaolo Calvarese quarto uomo. Il Var è Daniele Chiffi, l'Avar Luca Mondin.

Qui di seguito, in tempo reale, tutti gli episodi da moviola di Juve-Roma



6' - A palla ferma, mentre Ronaldo sta per scodellare una punizione da oltre 30 metri, Chiellini cade poco fuori dal limite dell'area di rigore: nelle consuete "scaramucce" poco prima che venga calciata la punizione, Mancini ha leggermente tenuto il capitano della Juve