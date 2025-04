Getty Images

Juventus attenta, un club di Serie A si aggiunge nella corsa a Lucca

un' ora fa

1

Lorenzo Lucca è finito nel mirino della Juventus che in estate dovrà portare a Torino probabilmente due attaccanti. Il giocatore dell'Udinese era già stato corteggiato a gennaio dalla Vecchia Signora salvo poi la permanenza in Friuli. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport però la concorrenza è aumentata, in estate infatti sul giocatore potrebbe provare l'affondo definitivo anche la Roma. Lucca infatti è particolarmente apprezzato da Claudio Ranieri ma anche da Ghisolfi, profilo che in casa giallorossa mette tutti d'accordo quindi è probabile possano provare l'affondo definitivo.