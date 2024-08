Sarà una terza giornata carica di big match, tra i quali spicca. Al match dell’Allianz Stadium le due squadre arrivano però con stati d’animo nettamente differenti. La ‘cura’ Thiago Motta sta funzionando eccome: il 3-0 casalingo rifilato al Como all’esordio è stato seguito dallo 0-3 in quel di Verona. Dopo due giornate i bianconeri sono rimasti in vetta da soli a punteggio pieno. La Roma di Daniele De Rossi è invece parsa in affanno: nonostante un buon mercato, i giallorossi hanno raccolto appena un punto, nel match d’esordio contro il Cagliari, andando poi a perdere in casa contro l’Empoli. Sarà un match importante per entrambe le squadre. Da un lato i bianconeri proveranno a cavalcare l’atmosfera positiva che ora li circonda, dall’altro i capitolini dovranno invertire in fretta questa tendenza, dopo questo inizio stentato, per non rimanere troppo attardati dalle posizioni che contano.Secondo isono gli uomini di Thiago Motta a partire con il favore dei pronostici. Un successo che li manterrebbe in testa alla classifica a punteggio pieno.- La Juventus ha ritrovato gioco, entusiasmo e risultati. Le prime due partite ufficiali di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri non potevano andare meglio. Al contrario, Daniele De Rossi ha avuto di che riflettere nei primi 180 minuti di gioco. Una vittoria della ‘Vecchia Signora’ è quotata da Betclic a 1.75, un pareggio a 3.65 ed un successo della Roma a 4.90. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.89, mentre l’Under 2.5 a 1.69.- Juventus-Roma della stagione 2023/24 è coincisa con l’ultima partita dell’anno 2023. Il 30 dicembre gli uomini di Massimiliano Allegri riuscirono ad imporsi per 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot. La ripetizione esatta di quel risultato è considerata anche l’ipotesi attuale più probabile con Betclic che la quota a 5.50. Il 2-0 per i bianconeri è quotato da Betclic a 6.50, mentre una vittoria romanista per 0-1 è data da Betclic a 10.50.- La Juventus si affiderà come sempre ad un Dusan Vlahovic rinato in questa stagione. Il gol del serbo è quotato da Betclic a 2.25. Occhi puntati anche su Kenan Yıldız. Una rete del turco è quotata da Betclic a 3.60. La Roma ha un po’ di frecce nel suo arco per poter fare un bel risultato a Torino. Un gol di Artem Dovbyk è quotato da Betclic a 3.70. Matias Soulé e Paulo Dybala potranno convivere calcisticamente? Per il momento un loro gol contro la loro ex squadra è quotato rispettivamente a 5.50 (Snai quota a 5.00) e a 4.50.