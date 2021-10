All'Allianz Stadium di Torino è appena andata in scena Juventus-Roma, match della domenica sera dell'8^ giornata di Serie A. L'arbitro è Daniele Orsato, coadiuvato dai guardalinee Bindoni e Bresmes, oltre che dal quarto uomo Colombo. Il Var è Luigi Nasca; insieme a lui l'Avar Costanzo.

Qui di seguito tutti gli episodi da moviola di Juve-Roma, finita 1-0 per la squadra di Allegri:

93' - Ultimo cartellino giallo del match, per Karsdorp che entra da dietro su Arthur



89' - La Roma va avanti 4-3 nel conto dei cartellini gialli: Mancini abbatte Morata in una possibile ripartenza Juve



87' - Ammonito Danilo, che atterra El Shaarawy che l'ha anticipato sulla trequarti



85' - Ammonito Shomurodov per un'entrata su Chiellini che ha già rinviato



70' - La Roma pareggia il conto delle ammonizioni, due per parte: El Shaarawy in allungo per cercare il pallone stende Chiesa in campo aperto, giusto il giallo



54' - La Roma vorrebbe un altro rigore, per un presunto intervento in ritardo di Chiellini in area su Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Juve tuttavia liscia sì il pallone, ma non colpisce neanche Pellegrini, che è lui poi a franare su Chiellini.



49' - Ammonito De Sciglio per un scivolata in netto ritardo su Karsdorp

Così Orsato a Cristante nell'intervallo

45' +3 - Ammonito Abraham per un intervento in ritardo su Chiellini

EPISODIO DEL RIGORE, LA SPIEGAZIONE: vero che Orsato avrebbe potuto lasciar proseguire per il vantaggio e dunque lasciare che la Roma segnasse, tuttavia nel cadere Mkhitaryan l'ha toccata con la mano destra e dunque avrebbe invalidato la rete... a quel punto, si sarebbe comunque tornati indietro a concedere il penalty!



41' - Caos attorno a Orsato: Abraham penetra in area, Danilo in scivolata sposta il pallone che finisce a Mkhitaryan, atterrato da Szczesny. Abraham segna a porta vuota, ma l'arbitro appena prima ha fischiato il rigore per la Roma e ammonito Szczesny. Quindi niente gol e rigore per la Roma con cartellino giallo al portiere della Juve!



16' - Regolare il gol della Juve, proteste romaniste per una presunta spinta di Kean su Ibanez ma si tratta di un normale duello aereo molto fisico



5' - La Roma beneficia di un calcio di punizione, da cui arriva una buona occasione con parata di Szczesny, per un fallo fischiato contro De Sciglio, che in realtà interviene in scivolata sul pallone su Karsdorp