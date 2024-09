ha parlato a Sky nel pre partita di Juventus-Roma. Il giocatore bianconero si è soffermato in particolare sul ruolo in cui giocherà questa sera, da esterno alto."Abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile""Bene, il mio compito è giocare a calcio, il mister ci chiede di occupare gli spazi giusti, adesso più per necessità sono in quel ruolo e cercherò di dare il mio contributo."Oggi sarà difficile ma ci proveremo, daremo il massimo. "