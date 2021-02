JUVENTUS - ROMA 2-0

(13' Ronaldo, 69' aut. Ibanez)



Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (86' De Ligt), Chiellini, A. Sandro (86' Demiral); Chiesa (82' Bernardeschi), Arthur, Rabiot, McKennie (65' Cuadrado); Morata (65' Kulusevski), C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Di Pardo, Frabotta, Peeters. All. Pirlo

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (76' B. Peres), Villar (63' Diawara), Veretout, Spinazzola; Cristante (63' C. Perez); Mkhitaryan; B. Mayoral (63' Dzeko). A disp: Mirante, Fuzato, Santon, Pastore, Calafiori, Ciervo. All. Fonseca



Arbitro: Daniele Orsato



AMMONITI Mancini (R), Arthur (J), Kumbulla (R), Ronaldo (J)