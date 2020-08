JUVENTUS-ROMA 1-3



MARCATORI: 5’ Higuain (J), 23’ Kalinic (R), 44’. Rig. Perotti, 52’ Perotti (R)



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (72’ Pinsoglio); Danilo, Bonucci (51’ Demiral), Rugani, Frabotta; Muratore, Rabiot (51’ Ramsey), Matuidi; Bernardeschi (72’ Olivieri), Higuain (79’ Vrioni), Zanimacchia. A disp. Buffon, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Wesley, Peeters, Vrioni. All. Sarri (in panchina Martusciello).



ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Ibanez (56’ Juan Jesus), Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante (56’ Santon), Calafiori (60’ B.Peres); Zaniolo (56’ Under), Perotti (72’ Kluivert); Kalinic. A disp. Lopez, Dzeko, Kolarov, Cetin, Perez, Diawara, Mkhitaryan. All. Fonseca.



ARBITRO: Rocchi di Firenze



VAR: Banti di Livorno



AMMONITI: 21’ Rugani (J), 40’ Smalling (R), 54’ Cristante (R)