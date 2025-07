Juventus, rivoluzione sugli esterni: tutti i casi da risolvere

Alberto Costa, destinazione Lisbona?

La Juventus si prepara a un profondo restyling sulle corsie laterali. Con l’organico da snellire e il nuovo direttore tecnico François Modesto ormai vicino all’ufficialità, il club bianconero è pronto a muoversi concretamente sul mercato, soprattutto sul fronte delle uscite. Tra i profili più a rischio addio ci sono Alberto, Timothy, Nicoe FilipArrivato lo scorso gennaio dal Vitoria Guimaraes, Alberto Costa potrebbe già salutare Torino. Lo Sporting Lisbona ha mostrato un forte interesse e, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 15 milioni di euro, con percentuale sulla futura rivendita. Un’occasione per la Juventus di monetizzare e liberare una casella in fascia.

Weah, Marsiglia in pole per il ritorno in Ligue 1

Nico Gonzalez, tentazione araba

Kostic ai margini

Timothy Weah è da tempo sul mercato. Dopo il naufragio della trattativa con il Nottingham Forest, ora è il Marsiglia a guidare la corsa per l’esterno americano. L’offerta si aggira tra i 13 e i 15 milioni: un addio sempre più probabile, che chiuderebbe il ciclo del figlio d’arte a Torino dopo due stagioni altalenanti.Anche Nico Gonzalez è tra i nomi in uscita. L’argentino, reduce da una stagione deludente in bianconero, è finito nel mirino di club dell’Arabia Saudita. La Juventus chiede almeno 30 milioni per lasciarlo partire: una cifra che potrebbe concretizzare la separazione dopo appena un anno dal suo arrivo dalla Fiorentina.Filip Kostic non è più al centro del progetto e si cerca una nuova sistemazione. La sua cessione, insieme a quelle di Costa, Weah e Gonzalez, segnerebbe l’inizio di una nuova era per le corsie esterne juventine.