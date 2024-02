Juventus, le sette certezze per l'anno prossimo



Se la prima estate diè stata poco movimentata a livello di mercato, la situazione sarà molto diversa da giugno in avanti. I bianconeri sono molto vicini a qualificarsi in Champions League e questo significa necessariamente operare sul mercato per mettere a disposizione dell'allenatore una rosa all'altezza di competere su tutti i fronti. In più, ci sarà da capire cosa succederà con molti giocatori, che non hanno certezze sulla permanenza a Torino.Le certezze in vista della prossima stagione, in fondo, si contano davvero sulle dita delle mani, scrive Tuttosport. In difesacapitan Danilo e il nuovo arrivato Djalò mentre a centrocampi chi è sicuro di rimanere è Locatelli e il rientrante Fagioli. Cambiaso anche sembra l'unico intoccabile sugli esterni ( QUI LA SITUAZIONE DI KOSTIC E WEAH ) mentre in attacco la "certezza" per il futuro èTutti gli altri, di fatto, vivono situazioni in evoluzione: chi per un contratto in scadenza come nel caso di Adrien Rabiot e Daniele Rugani ma dello stesso(in scadenza nel 2025), chi per un ingaggio fuori dai nuovi parametri e in questo caso i profili in questione sono quelli di Szczesny e Vlahovic e chi infine per un rendimento soltanto modesto. Non tutti se ne andranno ovviamente ma al momento sono pochi i giocatori della Juve che possono dire sicuri di rimanere a Torino.