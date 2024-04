Juventus, rivoluzione in difesa: chi parte e chi può arrivare

Rivoluzione Juventus in estate?Alex Sandro tornerà in Brasile per fine contratto con il club che si libera di un ingaggio molto pesante, Mattia De Sciglio può salutare. Il grande sacrificato per fare cassa, scrive calciomercato.com, sarà Bremer sul quale è pronto il Manchester United: con un assegno da 65/70 milioni arriverà sicuramente il semaforo verde alla cessione.Nei giorni scorsi si è parlato tanto del futuro di. Senza dimenticare che esiste una clausola, qualora il brasiliano giocasse il 50% delle partite della prossima stagione, per prolungare automaticamente fino al 2026.Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Giuntoli, si legge, ha un accordo con Thiago Motta e vorrebbe "regalargli"; la cessione di Bremer garantirebbe al club le risorse per investire i 25 milioni che servono per strappare Calafiori al Bologna Piacciono tanto anche Todibo del Nizza e Lacroix del Wolfsburg.