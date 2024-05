Fagioli Juve, cosa può cambiare

che – lo immaginiamo -, avrà aspettato calendario e orari della Serie A come si aspetto un importante sorteggio di Champions e avrà esultato nello scoprire che potrà essere convocato già contro il Bologna, il 20 maggio. E poi quella dei tifosi che non vedono l’ora di riabbracciarlo, fargli sentire tutto l’affetto coltivato in questi mesi. Un abbraccio che intende avvolgerlo e riaccoglierlo: sbagliare si può, si fa ammenda, si paga e poi si riparte.E poi c’è la curiosità.Dal punto di vista della forma fisica, nessun problema. Il centrocampista, in questi mesi, si è allenato con la squadra senza mai fermarsi. Certo, però, che il ritmo partita e la confidenza con il campo sono un’altra cosa, immaginarlo al massimo della brillantezza sembrerebbe andare oltre ogni più rosea aspettativa.Ma la curiosità non è solo su che Nicolòritroveremo, ma anche dove lo vedremo. Lo abbiamo lasciato mezzala di possesso, capace di far male negli ultimi metri e di attaccare gli spazi. In passato, Massimilianoha predetto un futuro da play in mezzo al centrocampo e lì lo ha anche provato in alcuni allenamenti. Dalla sua posizione, nell’immediato presente ma soprattutto nel futuro, possono cambiare diverse cose nelle rotazioni e nelle posizioni dei compagni di squadra. Basti pensare a Manuel Locatelli Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.