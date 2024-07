Dopo un weekend di riposo dal Training Camp in Germania, laè tornata ad allenarsi alla Continassa il 29 luglio. La squadra ha ripreso la preparazione con una sessione focalizzata su tecnica e possesso palla, seguita da una partitella e da esercizi atletici, come riporta Juventus.com.Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento. Inoltre, sempre domani, 30 luglio, Michele Di Gregorio sarà presentato in conferenza stampa alle 14:00 all'Allianz Stadium.