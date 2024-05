Le parole di Davide, primo allenatore di Nicolò, a ilBianconero:"Un ottimo rientro. Avrà talmente tanta voglia di mettersi in risalto, vorrà sicuramente mettersi alle spalle il passato. poi secondo me Allegri in questo è un maestro, perché è molto bravo nel gestire queste situazioni. Secondo me troverà le giuste motivazioni da dare a Nicolò e lui avrà quelle giuste per poter scendere in campo. Penso che i tifosi lo accoglieranno benissimo. Il tifoso conosce le qualità di Fagioli e sa che probabilmente poteva essere aiutato prima che scoppiasse il caso. I sostenitori lo coccoleranno e lui ha bisogno di questo. Lui vive per queste cose".