Pare che lastia preparando il ritorno di una vera bandiera del club. Se in passato si è discusso molto su un possibile ritorno di Alessandro, oggi è Giorgioad essere in pole position. L'ex difensore, ora impegnato in una nuova esperienza dirigenziale a Los Angeles dopo il suo ritiro dal calcio nel 2023, probabilmente rimarrà in California fino alla fine dell'anno scolastico delle sue figlie. Tuttavia, è pronto a rispondere alla chiamata della Juventus e a fare ritorno a Torino. Qui, oltre a contribuire con un ruolo in dirigenza, avrebbe l'opportunità di ritrovare il fratello Claudio, già direttore del progetto Next Gen. Lo riporta calciomercato.com.