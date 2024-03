Dal fine settimana del 27-28 gennaio, laha raccolto solamente sette punti in nove incontri di Serie A, contando anche la sconfitta di ieri contro la. Nello stesso periodo - come ricostruito da Opta - soltanto Salernitana (due), Frosinone (tre) e Sassuolo (quattro) hanno ottenuto meno punti dei bianconeri, che hanno quindi mantenuto un ritmo da. Fondamentale, ora, invertire quanto prima la rotta, per limitare al minimo i rischi legati alla qualificazione alla prossima Champions League, principale obiettivo stagionale della Juve che sostanzialmente è entrata in crisi dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter.