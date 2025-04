La Juventus torna al punto di partenza: la scelta di Tudor lo dimostra

Getty Images

Dal Genoa al Monza: la Juventus in ritiro

Sembra che il tasto indietro sia stato premuto con forza, riportando la Juventus al 28 marzo, esattamente un mese fa. È una squadra che fatica tremendamente a guardare avanti, a crescere, a liberarsi dai fantasmi che continuano ad appesantirla. Ladi oggi sembra trascinarsi dietro un’ancora gigantesca, come quelle delle grandi navi da crociera. La sconfitta contro ilne è la fotografia perfetta: un pesante passo indietro, che ha cancellato in un colpo solo tutti i progressi che erano stati faticosamente costruiti.

A sottolineare la delicatezza della situazione è stata l’ultima decisione di Igor un ritorno al ritiro . Ieri, la squadra ha passato la notte al JHotel, proprio come era accaduto prima del match contro il, quando Tudor era appena arrivato sulla panchina bianconera. Anche allora, un tentativo di ripartenza. Anche allora, la necessità di ricompattarsi, di ricostruire da zero.Oggi come allora, la Juventus sembra imprigionata in un loop dal quale non riesce a liberarsi. Un mese fa, contro il Genoa, la vittoria aveva portato segnali positivi e un filo di speranza. Stavolta, contro il Monza, basterebbero semplicemente i tre punti. Di segnali ormai è difficile parlare: è troppo tardi per vedere cambiamenti strutturali, troppo tardi per costruire qualcosa di solido.La Juventus continua a cercare se stessa, ma ogni passo avanti viene immediatamente cancellato da un pesante passo indietro. Ora, l’unica priorità resta chiara: vincere, almeno per non sprofondare definitivamente in una crisi che sembra non avere fine.