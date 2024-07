Terzo giorno di lavoro per lain quel di Herzogenaurach, quartiere generale dell'Adidas dove i bianconeri stanno svolgendo una settimana di preparazione che culminerà con la prima amichevole dell'estate, prevista per venerdì 26 contro il Norimberga. Intanto, nel cuore del ritiro zebrato, si pedala, sul campo, ma non solo. All'interno del centro sportivo che ospita la Juventus, infatti, Thiago Motta e Dusan Vlahovic sono transitati per le vie dell'HQ Adidas a bordo di una bicicletta.