Juventus in ritiro, il programma

Juventus, le ultime su Rabiot

Il momento è delicato, la crisi di risultati evidente. Lasi stringe, per ritrovare la concentrazione – mancata, come diversi protagonisti hanno sottolineato negli ultimi tempi -, e pensare alla prossima sfida contro il. La squadra bianconera va in ritiro fino a domenica e questa certamente è una notizia per nulla banale: la voglia di ribaltare la situazione è evidente, così come quella di chiudere quanto prima il discorso Champions League. La squadra stasera cenerà e pernotterà al JHotel, quindi domani mattina è in programma l'allenamento della vigilia, al termine del quale ritiro fino alla partita, senza rientrare a casa. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una misura in alcun modo punitiva, ma solo di un modo per approcciare la sfida con il maggior grado di concentrazione possibile.L'altra notizia, dalla Continassa, è sulle condizioni di Rabiot . Il centrocampista francese si è allenato con il gruppo e quindi sarà abile e arruolabile per la partita contro il