Juventus, dove sarà il ritiro estivo?

Bisogna tornare indietro nel tempo, fino all'estate del 2021, per trovare una Juventus senza tournée americana. IGli Stati Uniti rappresentano un serbatoio in espansione e la Juventus vanta molti tifosi lì. ll club bianconero come riferisce Tuttosport, ancora alla ricerca dello sponsor principale da esibire sulle maglie della prima squadra, ha deciso di cambiare strategia di lavoro per l'estate ormai alle porte.Considerando che la nuova stagione porterà più partite e potrebbe terminare anche a luglio dell'anno prossimo,Sta prendendo corpo la possibilità di trascorrere il periodo di. Per la precisione, si legge, la sede potrebbe essere il quartier generale dell'Adidas, a Herzogenaurach, non lontano da Norimberga.Nel distretto della Media Franconia, scrive il quotidiano, c'è un vero e proprio campus in mezzo al verde, finito di costruire nel 2020 e che ha ospitato diversi ritiri delle Nazionali tedesche, specialmente quella femminile:, con un impianto, "Adi Dassler Stadion", di ottimo livello. Sarebbe dunque questa la soluzione che la Juventus sta vagliando, anche con l'intento di cementare il rapporto di collaborazione con Adidas che ha un accordo di sponsorizzazione tecnica con i bianconeri fino al 2027.