Juventus, e adesso? Vacanze, ritiro e amichevoli: il programma

Si chiude con un pizzico di rammarico l’avventura al Mondiale per Club della Juventus , oltre che con 27 milioni di euro in più sul conto, non male. Ma la notizia migliore è l’amaro in bocca. Perché, come sottolineato da Comolli, per un attimo c’è stata la sensazione che i bianconeri potessero avere la meglio dele strappare l’accesso agli ottavi della competizione. Non è poco, è qualcosa da cui ripartire, lavorare per far sì che la tenuta fisica e mentale sia costante nel corso dei 90 minuti. Lavoro che, intanto, è rimandato a dopo le ferie. Nel pomeriggio statunitense, la Juventus prenderà un volo diretto a Torino. Rientro alla Continassa per certificare il sciogliete le righe e l’inizio delle tre settimane di vacanza garantite da contratto.

Juventus, il programma del precampionato

Mare, montagna, relax o avventura: ognuno farà la sua scelta riguardo a come passare le vacanze. Le strade della squadra si riuniranno nuovamente a fine luglio, quando lo Juventus Training Center riaprirà i cancelli. L’iter è ormai il solito: passaggio al Jmedical per le visite di rito – si rivedranno anche quei calciatori ormai ampiamente fuori dal progetto ma ancora tesserati, come Arthur -, e poi via con le prime corse, i test fisici, il caldo e il perimetro del campo da percorrere un giro alla volta.Qualche giorno a Torino, poi si partirà di nuovo. Dal 2 al 9 agosto, la Juventus tornerà in Germania, a Herzogenaurach, nel quartier generale di Adidas. Clima mite, tranquillità e strutture all’avanguardia: le sensazioni positive della passata stagione hanno convinto il club bianconero a ripetere l’esperienza. Doppie sessioni di allenamento, occasioni per stare insieme e fare gruppo e magari un primo test con una squadra locale, come già successo un anno fa. Già calendarizzata, invece, l’amichevole del 10 agosto contro il Borussia Dortmund, nello stadio del BvB. Doppia amichevole, perché qualche ora del fischio d’inizio, saranno le squadre femminili a sfidarsi.Poi, il ritorno a Torino e – ancora da programmare -, l’amichevole in famiglia contro la Next Gen , all’Allianz Stadium. Ultimo test e occasione per prendersi l’abbraccio dei tifosi. In vista dell’inizio del campionato, il 24 agosto contro il Parma, che è già dietro l’angolo.