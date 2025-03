Juventus, rispunta il nome di Massimiliano Allegri. Cosa c'è di vero?

Getty e Calciomercato.com

Thiago Motta è a rischio esonero?

Il nome di Massimilianocontinua a riecheggiare nell’ambiente bianconero. Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina e già dopo l'Atalanta i tifosi della Curva lo hanno invocato, esprimendo il loro malcontento per la gestione attuale della squadra. L’ex tecnico, che ha già guidato la Juventus in due cicli distinti, resta un tema caldo nelle discussioni sul futuro della panchina. Tra nostalgici e critici, il suo nome torna a circolare tra le voci di chi si interroga su quale possa essere il prossimo passo della società.

Allegri, un terzo ritorno alla Juventus?

Ma quanto è concreta l’ipotesi di un cambio immediato in panchina? Per ora, la Juventus sembra intenzionata a confermare Thiago Motta almeno fino al termine della stagione. La dirigenza vuole valutare il bilancio complessivo della sua gestione prima di prendere decisioni drastiche. Tuttavia, la pressione attorno al tecnico è sempre più forte e, qualora la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, il club potrebbe essere costretto a considerare alternative.Tra le ipotesi più suggestive, spunta anche un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri. Al momento, però, non ci sono segnali concreti in questa direzione. Il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza, in particolare con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, appare compromesso dopo le tensioni della passata stagione. Inoltre, l’ultima esperienza di Allegri è stata caratterizzata da risultati altalenanti e un finale burrascoso. Per ora, dunque, il suo nome rimane più una suggestione che una possibilità reale.