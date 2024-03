Juventus, il piano triennale e i nuovi obiettivi

Tre stagioni in Purgatorio per programmare il ritorno in Paradiso, scrive il Corriere dello Sport. La dieta economica che la Juventus si è autoimposta - dribblando processi e spionaggi a orologeria - ha condotto a una lenta ma necessaria ristrutturazione dei costi della rosa, concentrando energie e risorse sul settore giovanile tramite il canale preferenziale aperto da Allegri con la prima squadra.Nelle intenzioni del club , il piano triennale accennato da Scanavino, prevedea, e non più alla copertura delle perdite di bilancio, si legge. La Juve, insomma, avrà più potere contrattuale nell’acquisto dei calciatori pur continuando a limare il monte ingaggi.

La Juventus avrà così nuovi obiettivi come quello di lottare per lo scudetto fino alla fine già nella prossima stagione, oltre a riprendere sintonia con i palcoscenici europei, cosa che non è stata possibile quest'anno ma non per demeriti sportivi. Questa, riferisce il quotidiano. Superata questa prima fase, nel 2026 la squadra dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza con una sana e giustificata ossessione per il tricolore e fare più strada possibile nelle coppe, per arrivare così al 2027, cioè a chiusura del triennio, con le stesse mire espansionistiche e di dominio che furono dell’ultima Juve di Allegri: giocare per vincere, sempre e comunque.

