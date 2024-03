Koni De Winter sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L'accordo con la Juve infatti prevede che il difensore venga riscattato dal Grifone allo scoccare della 25^ presenza stagionale. Circostanza che potrebbe verificarsi domani pomeriggio. Se ciò avvenisse il Genoa verserebbe gli 8 milioni di euro pattuiti nelle casse dei bianconeri i quali, successivamente, potrebbero ricavarne un altro paio nel caso si dovessero centrare i bonus previsti dall'accordo estivo.Tra questi quelli relativi a una futura rivendita del giocatore. Circostanza, riporta calciomercato.com, non poi così remota visto che De Winter sta suscitando parecchio interesse in Inghilterra. Secondo rumors provenienti da Oltremanica, infatti, sarebbero già due i club di Premier League che hanno messo il difensore nel mirino. Si tratta di Everton e Wolverhapton