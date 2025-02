Juventus, è sempre mercato: verso l'estate occhio ai riscatti, le cifre

AFP or licensors

Il calciomercato non si ferma mai . E allora nel fare i conti su quelle che sono state le spese del recente passato è inevitabile pensare anche a quelle che sostanzialmente sono già certe (o quasi) per il prossimo futuro. Come scrive Il Corriere dello Sport, infatti, non va trascurato quanto costeranno allale conferme a luglio. "Spendere 7 milioni di euro più 3 di bonus per il prestito disignifica gettare le basi per acquistarlo a titolo definitivo dal Porto preventivandone altri 20-25 di spesa", scrive il quotidiano. "Tratteneresignifica esercitare il diritto di riscatto e riconoscere 14 milioni al Milan. Di, il 1° luglio di ritorno a Londra e Parigi, neppure parliamo".

Le domande sul prossimo futuro della Juventus

Molto della Juventus del futuro, in sostanza, dipenderà dai prossimi tre mesi, quandodovrà necessariamente trovare una ricetta definitiva per la sua squadra ottenendo risultati concreti - in primis la qualificazione in Champions, se non altro per una questione economica - e rispondendo ai tanti interrogativi che ancora la circondano: tra questi, qual è la formazione tipo? Manuel Locatelli, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners possono diventare il vero terzetto del futuro o no? Il momento di mettere un punto è ora.