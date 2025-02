Juventus, riscattato Di Gregorio. E spunta un retroscena sul Liverpool

Getty Images

Juventus, riscattato Di Gregorio



Il suo Juventus-Inter

Quella di stasera all’Allianz Stadium sarà una serata speciale per Michele: la prima da giocatore della Juventus a tutti gli effetti. Il portiere lombardo è diventato ufficialmente bianconero solo la scorsa settimana, quando la vittoria sul campo del Como ha fatto scattare l’obbligo di riscatto legato al primo punto conquistato dalla squadra di Thiago Motta dopo il 5 febbraio 2025.Lo riporta Tuttosport.Destino vuole che il suo debutto ufficiale da giocatore di proprietà della Juve avvenga proprio contro la squadra che l’ha cresciuto: l’Inter. Di Gregorio ha percorso l’intera trafila nel settore giovanile nerazzurro sin dagli otto anni, vincendo lo Scudetto Primavera da capitano nel 2017, nell’ultima gara in cui ha vestito quella maglia. Da lì, un lungo viaggio attraverso Renate, Avellino, Novara, Pordenone e Monza, fino all’approdo alla Continassa lo scorso luglio. Un percorso di sacrificio e determinazione, che l’ha portato dalla Serie C al palcoscenico della Serie A, conquistando la Juventus a suon di grandi parate.Di Gregorio è stato il primo vero colpo di mercato della gestione Cristiano Giuntoli. La Juventus ha creduto fermamente in lui, tanto da salutare senza troppi rimpianti un campione come Szczesny per affidargli la propria porta. Un’eredità pesante, che Michele sta onorando nel migliore dei modi. E il bello deve ancora venire.All’andata, contro l’Inter, le sue parate furono decisive per evitare il tracollo bianconero. Sul 4-2 per i nerazzurri, sfoderò un intervento straordinario su Barella, permettendo alla Juve di rimanere in partita. Quella parata, unita all’ingresso di Yildiz, diede il via alla clamorosa rimonta culminata nel 4-4 finale. Stasera Di Gregorio sarà nuovamente chiamato a fare la differenza, con la speranza di regalare alla Juventus un’altra prestazione memorabile.Chissà se, dalle parti di viale della Liberazione, qualcuno non si sia pentito di averlo lasciato andare al Monza per soli 4 milioni. All’epoca, Adriano Galliani colse al volo l’occasione, con la benedizione di Silvio Berlusconi, grande estimatore dell’attuale numero uno juventino. Marotta e Ausilio, invece, non si tutelarono con un contro-riscatto e, negli anni successivi, hanno provato senza successo a riportarlo a Milano.Un sogno che Di Gregorio vuole realizzare con la Vecchia Signora, la stessa che ha scelto senza esitazioni, rifiutando anche la corte del Liverpool. Perché il suo futuro è bianconero.